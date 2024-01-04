Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu

Trafikte zorlanan sürücüler için polis ekipleri tedbir aldı.

Görüş mesafesi bazı yerlerde 40 metreye kadar indi. Meteoroloji Müdürlüğü, 3 derece olan hava sıcaklığıyla birlikte sisin öğle saatlerinde dağılacağını öngörüyor.

SİS NEDEN OLUR?

Sis, havanın çiğ noktasına kadar soğuması ve su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan bir hava olayıdır.

Sis genellikle sabahın erken saatlerinde ve sonbahar aylarında meydana gelir.

Sis türleri arasında radyasyon, adveksiyon, yamaç ve cephe sisleri vardır. Sis, görüş mesafesini 1 km’nin altına düşürerek trafiği ve ulaşımı olumsuz etkiler.

Sis, güneşin ısıtıcı etkisi veya rüzgarın dağıtıcı etkisiyle ortadan kalkabilir.