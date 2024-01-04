Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu

Kaynak: AA
Edirne sis altında! Selimiye Camisi gözden kayboldu
Edirne, yoğun sisin etkisi altına girdi. Selimiye Camisi gibi tarihi yapılar sis nedeniyle görünmez oldu.

Trafikte zorlanan sürücüler için polis ekipleri tedbir aldı.

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Görüş mesafesi bazı yerlerde 40 metreye kadar indi. Meteoroloji Müdürlüğü, 3 derece olan hava sıcaklığıyla birlikte sisin öğle saatlerinde dağılacağını öngörüyor.

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SİS NEDEN OLUR?

Sis, havanın çiğ noktasına kadar soğuması ve su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan bir hava olayıdır.

Sis genellikle sabahın erken saatlerinde ve sonbahar aylarında meydana gelir.

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Sis türleri arasında radyasyon, adveksiyon, yamaç ve cephe sisleri vardır. Sis, görüş mesafesini 1 km’nin altına düşürerek trafiği ve ulaşımı olumsuz etkiler.

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Sis, güneşin ısıtıcı etkisi veya rüzgarın dağıtıcı etkisiyle ortadan kalkabilir.

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