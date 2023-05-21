Edirne tarihi asırlık konakta sergileniyor

Edirne'de kent tarihinde yer alan kişilerin simge eşyaları asırlık Hafız Ağa Konağı'nda sergileniyor.

Edirne tarihi asırlık konakta sergileniyor

AA

Kent tarihinin ve kültürel zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı müzede, Roman müziğinin önemli müzisyenlerinden "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar'ın klarneti, Kırkpınar Marşı'nın bestekarı Beyazıt Sansı'nın kemanı, Cumhuriyet dönemi ilk Kırkpınar Ağası Murat Şener'in ağa kıyafeti gibi manevi değeri büyük yüzlerce eşya bulunuyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Belediyesi işbirliğiyle tarihi Hafız Ağa Konağı'nda kurulan ve ziyaretçilerine kapılarını 5 Mayıs 2017'de açan Edirne Kent Müzesi Sorumlusu Recep Soyupak, AA muhabirine, tarihi konakta 2017'de açılan müzenin yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

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Soyupak, müzede ziyaretçilere, "Ayılana gazoz, bayılana limon", "Mastika", "Bu fasulye 7,5 lira" gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü Selim Kızılcıklılar'ın eserlerini, klarnetinin sergilendiği alanda kulaklıkla dinleme fırsatı sunulduğunu ifade etti.

Müzenin birçok bağışçısının olduğunu belirten Soyupak, bağışçıların yaşamlarıyla ilgili sakladıkları fotoğrafları, Batı Trakya'dan göç anında yanında getirdikleri eşyaları müzeye bağışlamaya devam ettiğini dile getirdi.

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Diş hekimi, berber, terzi, gazeteci, müzisyen ve arzuhalci gibi meslek sahiplerinin kullandığı eski cihazların da ilgi gördüğünü anlatan Soyupak, "Bağışçıların getirdiği, dedelerinin, ninelerinin eşyalarını burada sergiliyoruz. Sandıklarda duran değerli eşyaların müzelerde sergilenerek ziyarete açılması tarihi değerlerin yaşatılmasını sağlıyor. Müzeler de tarihi yaşatan kollardan bir tanesi. Kent müzemizde yerli yabancı ziyaretçileri ağırlıyoruz. Yıllık ziyaretçi sayımız da 90 bine yaklaşıyor." diye konuştu. Koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

Kent müzesinin sanat tarihçisi Bilal Sarıgül de kent müzelerinin halk kültürünü yansıtan yerler olduğunu belirtti.

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Kent müzelerinin bağış yoluyla oluştuğunu anlatan Sarıgül, şöyle devam etti:
"Bağışlanan eserler kentle ilgili bilgiler veriyor. Ellerinde manevi değeri olan eserleri müzelerimize bağışlayarak onların da gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlayabilirler. Örneğin Roman müziğinin önemli müzisyenlerinden 'Deli Selim' lakaplı Selim Kızılcıklılar'ın ailesinin bağışlamış olduğu klarneti, diş hekiminin kullandığı eski aletleri, fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz'ın fotoğraf makinelerini burada görebilirsiniz."

Sarıgül, müzedeki sözlü tarih bölümünün de ilgi gördüğünü anlattı.

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Kuşaktan kuşağa geçen sözlü tarihin gün geçtikçe unutulabildiğine dikkati çeken Sarıgül, şunları kaydetti:
"Bunun unutulmaması için sözlü tarih bölümünde çalışmalar yapılıyor. Kente katkıda bulunanların yaşarken anlattıkları kayıt altına alınıp, sözsel olarak ziyaretçilere sunuluyor. Burada Ratih Kazancıgil'den Ender Bilar'a, Güngör Mazlum'dan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı bir sözlü tarih grubumuz var. Sözlü tarih bölümünde kentle ilgili geçmişten gelen bilgileri ziyaretçilerimize aktarıyoruz."

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