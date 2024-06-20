Edirne’de 100 dönüm ekili tarım arazisi yandı

Kaynak: İHA
Edirne’de 100 dönüm ekili tarım arazisi yandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi yandı.

İpsala’ya bağlı Hacı ve Pazardere köyleri arasındaki Alçağı mevkiinde, buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

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Yangına ilişkin konuşan Hacı Köy Muhtarı Osman Baş, yangının rüzgar etkisiyle kontrolden çıktığını vurgulayarak, yangına önce traktörler ile müdahale ettiklerini ancak, rüzgar etkisini artırmaya başlayınca ekili yaklaşık 100 dönüm arazinin kül olduğunu ifade etti.

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