Edirne'de 109 kaçak ile 11 organizatör yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne'de 109 kaçak ile 11 organizatör yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 109 kaçak ile 11 organizatör yakalanırken, o anlar kamera tarafından kaydedildi.

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saatte kaçak operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 araç durdurulurken, bu araçlarda 109 kaçak ile 11 organizatör yakalanırken, kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 11 araç yediemin otoparkına çekilirken, diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi.

11 ORGANİZATÖR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edilirken, operasyon anları jandarma kamerası tarafından görüntülendi.

3-001.jpg

1-003.jpg

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı Ekonomi
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi Spor
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı Dünya
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor... Gündem
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması Dünya
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz Dünya
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz