Edirne'de 109 kaçak ile 11 organizatör yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saatte kaçak operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 araç durdurulurken, bu araçlarda 109 kaçak ile 11 organizatör yakalanırken, kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 11 araç yediemin otoparkına çekilirken, diğer yandan, bir araçta şişme bot ele geçirildi.

11 ORGANİZATÖR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 organizatör de adliyeye sevk edilirken, operasyon anları jandarma kamerası tarafından görüntülendi.