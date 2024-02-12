Edirne'de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'da yaşama hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledi. Söz konusu örgütün, İstanbul’a legal ya da aillegal olarak getirdiği göçmenleri Edirne’ye gönderdiği ve burada da sınırı kaçak yollarla geçmelerini sağladıkları belirlendi.

Edirne JASAT ekipleri, İstanbul ve Edirne’de yaptıkları operasyon sonucunda 11 zanlıyı yakaladı. Şahıslardan 2’si savcılığın sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.