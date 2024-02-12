Edirne'de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kaynak: AA
Edirne'de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edirne Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Mısır'da sosyal medya reklamları aracılığıyla Avrupa'da yaşama hayali sunan suç örgütünün Türkiye üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledi. Söz konusu örgütün, İstanbul’a legal ya da aillegal olarak getirdiği göçmenleri Edirne’ye gönderdiği ve burada da sınırı kaçak yollarla geçmelerini sağladıkları belirlendi.

Edirne JASAT ekipleri, İstanbul ve Edirne’de yaptıkları operasyon sonucunda 11 zanlıyı yakaladı. Şahıslardan 2’si savcılığın sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar Gündem
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor? Sağlık
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor?
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı Ekonomi
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı Gündem
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti Spor
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı Dünya
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu Gündem
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu