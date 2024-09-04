Edirne’de yasa dışı göçmen trafiği %85 azaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024'ün ilk 8 ayında 12 bin 791 kaçak göçmenin yakalandığını ve göçmen trafiğinde %85 oranında azalma yaşandığını açıkladı.

Ağustos ayı asayiş toplantısında konuşan Vali Sezer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ciddi ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Bu süreçte 209 organizatör tutuklanırken, tutuklamalarda %70 artış yaşandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 655 aracın yakalandığını belirten Sezer, bu operasyonların sadece göçmen kaçakçılarına değil, suç örgütü mensuplarına da darbe vurduğunu söyledi.

Sezer, yakalanan örgüt mensubu sayısının 363 olduğunu ifade etti.

Edirne’de alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlerin büyük ölçüde azaldığını ve bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.