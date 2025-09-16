Edirne’de akılalmaz tuzak! PTT üniformasıyla senet imzası

Kaynak: DHA
Edirne'de akılalmaz tuzak! PTT üniformasıyla senet imzası

Edirne’nin İpsala ilçesinde, PTT görevlisi kılığında kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği iddia edilen Tayfun B., düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, "Dolandırıcılık" ve "Sahtecilik" suçlarından kaydı bulunan Tayfun B.'nin, PTT görevlisi kıyafeti giyip belli adreslere gittiği ve hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.

Tayfun B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evindeki aramada, üzerinde "PTT" ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirilen Tayfun B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ptt-gorevlisi-kiyafeti-giyip-dolandiri-916017-272162.jpg

