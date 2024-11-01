Edirne’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: DHA
Edirne’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sağlık çalışanları Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne’ye götürürken yolda otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli 7 kişi yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde hasta götüren ambulansla otomobil çarpıştı, 3’ü sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Keşan ilçesinden aldığı hastayı Edirne’ye götürmek için yola çıkan T.G. yönetimindeki 22 ABR 458 plakalı ambulans, Uzunköprü ışıklı kavşağa geldiği sırada Çöpköy Mahallesi’nden kavşağa giriş yapan O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan ambulans, refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücüler T.G. ve O.K., sağlık personelleri G.Y. ve M.E., hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobildeki A.O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Edirne Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Keşan ilçemizden hasta nakil için Uzunköprü’ye doğru yola çıktığı sırada Çöpköy yakınlarında yaşanan kaza sonucu, ambulansımızda yaralanan sağlık çalışanlarımıza ve olayda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” denildi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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