Edirne'de anız yangını yola sıçradı!

Kaynak: AA / İHA
Edirne'de anız yangını yola sıçradı!

Bölgede yoğunlaşan duman nedeniyle D-100 kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belirli bölgelerde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin bölgedeki anız yangınına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan D-100 kara yolu Edirne- Havsa istikametinde yoğunlaşan duman nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

D-100 kara yolu Edirne-Havsa istikameti çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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