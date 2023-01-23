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Edirne'de kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Edirne'de durdurulan bir araçta, 8 adet tabanca ve 8 adet şarjör ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:49
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Edirne'de araca kaçak silah operasyonu

Edirne'de kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 8 tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, SigSaurer P320 marka 9 milimetre çapında 8 adet tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.


(Kaynak: İHA)

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