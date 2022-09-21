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Edirne’de husumetlisini silahla vurdu

Edirne’de iki husumetli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olayda bir kişi silahla ayağından vuruldu. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:53
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Edirne’de bir kişi husumetlisini bacağından yaraladı

Edirne’de husumetlisini silahla vurdu
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Edirne’de iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Kafeteryaların yoğun olduğu cadde üzerinde karşılaşan İlhan E. ile Mustafa D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan E.'nin yanında bulunan tabancayla açtığı ateş sonucu Mustafa D. bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

(Kaynak: İHA)

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