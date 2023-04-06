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Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de durdurulan bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 17:50
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Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır otoyol gişelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince durduruldu.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre; M.Y'nin kullandığı 42 AON 856 plakalı tır ve tıra bağlı 42 AHT 821 plakalı dorsede yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, 1100 gözlük ve 390 hormon ilacı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Y hakkında işlemler sürüyor. 

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