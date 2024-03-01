Edirne'de eğlence mekanı kundaklama şüphelileri tutuklandı

Kaynak: AA
Edirne'de eğlence mekanı kundaklama şüphelileri tutuklandı
Edirne'de bir eğlence mekanının kundaklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, İstasyon Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından incelendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul'dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla Edirne'ye geldiğini tespit etti.

İncelemede, şüphelilerin çarşıdan yanıcı madde aldıkları ve gece yarısı maskeli bir şekilde gittikleri eğlence mekanını kundakladıkları belirlendi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

K.Ç. ve A.Ç. isimli şüpheliler, olayın ardından motosikleti hafif ticari araca yükleyerek İstanbul'a kaçtı. Ancak, K.Ç. ile onu saklayan F.D, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 4 tabanca, 2 bıçak, sis bombası ve 17 fişek ele geçirildi.

Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K. da Edirne'de gözaltına alındı.

Olayın, kundaklanan eğlence mekanı çalışanları ile başka bir eğlence mekanı çalışanları arasındaki bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç, A.Ç, F.D, S.K. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

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