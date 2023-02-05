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Edirne’de çatı yangını korkuttu

Edirne’de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:07
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Edirne’de evin çatısında yangın

Edirne’de çatı yangını korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Edirne’de bir binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle binada oturan vatandaşlar polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şükrü Paşa Mahallesi 105. Sokak’ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangını gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binalarda oturan vatandaşları uyandırıp dışarı çıkarırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar oluştu. Dışarıda bekleyen vatandaşlar ise yangının söndürülmesiyle yeniden evlerine girdi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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