Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi.

Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.