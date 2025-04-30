Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası tarlada durabilen sürücü Kağan Selve, yaralanırken yanında bulunan Mustafa Babacan isimli kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi.

Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve'nin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Edirne'de feci kaza! Motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

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