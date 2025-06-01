Edirne’de FETÖ operasyonu! Kaçış planı çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne’de FETÖ operasyonu! Kaçış planı çöktü

Edirne, kırsalda kaçak bir grubun bulunduğu belirleyen polis, harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada saklanan 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişinin FETÖ/PDY'den aranması olan kişiler olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, kırsalda kaçak bir grubun bulunduğu belirlendi. Polis, bölgede yaptığı araştırmada saklanan 2'si kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin yapılan kontrolünde FETÖ/PDY'den aranması ve mahkemelerde dosyaları bulunan A.A., K.Ç., B.E., A.A. ve F.G. olduğu belirlendi. Operasyonu genişleten polis, FETÖ, şüphelilerinin kaçmasını organize eden kişilerin 2 araçla kente geldiklerini belirledi. Yapılan çalışmada organizatörler, Y.İ., Y.H.Ç.., G.T. ve M.Z.K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A., B.E., K.A. ile organizatörler Y.İ., Y.H.Ç.., G.T., M.Z.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Edirne’de FETÖ operasyonu! Kaçış planı çöktü

Edirne’de FETÖ operasyonu! Kaçış planı çöktü

Edirne’de FETÖ operasyonu! Kaçış planı çöktü

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