Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 34 KEH 594 plakalı otomobil ile E.E. yönetimindeki 22 EE 279 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri E.E. ve M.M. ile araçlarda bulunan A.E.B. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var

Son Haberler
Halk Eğitim Merkezi’nde hayatı değişti
Halk Eğitim Merkezi’nde hayatı değişti
Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var
Edirne’de iki otomobilin çarpıştı! Yaralılar var
Kemik ve sindirim sağlığı için mucize ikili! Mideyi koruyan doğal çözüm
Kemik ve sindirim sağlığı için mucize ikili! Mideyi koruyan doğal çözüm
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alıyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alıyor
Ezgi Mola isyan etti: Canı isteyen fişi çekiyor
Ezgi Mola isyan etti: Canı isteyen fişi çekiyor