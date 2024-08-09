Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu

Edirne'nin Enez ilçesinde buharlaşan göl tuzla kaplanırken, havadan görüntülenen göl, turistlerin yeni gözdesi oldu.

Edirne'nin Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarında bulunan göl, bu yaz yaşanan aşırı sıcaklıklar sebebiyle tamamen buharlaşarak tuzla kaplandı ve göz alıcı beyaz bir alan ortaya çıktı.

Söz konusu doğal dönüşüm, bölge halkı ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi uyandırırken, beyaz tuzla kaplı alan, özellikle fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti.

TURİSTLERİN GÖZDESİ OLDU

Bölgenin tanınmış paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, bu sıra dışı manzarayı havadan görüntüledi.

Gölün bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kuruduğunu ifade eden Özkaya, ortaya çıkan beyaz yüzeyin özellikle turistler için ilgi çekici bir hale geldiğini belirtti.

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