Edirne'de kaçakçılık yapan şahıslara operasyon

İHA'nın haberine göre, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde yapılan operasyonda oto yedek parçası, kaçak alkol, uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde 76 oto yedek parçası, 77 litre kaçak alkol, 7 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 100 elektronik sigara, 3 robot süpürge, 5 adet pc dağıtıcı, 1 tv box, 1 keybord ele geçirildi.

Olay şüphelisi 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.