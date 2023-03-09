9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de kaçakçılık yapan şahıslara operasyon

Edirne'de kaçakçılık yapan şahıslara operasyon

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve kaçak eşya ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:38
Takip Et

Edirne'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'de kaçakçılık yapan şahıslara operasyon
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde yapılan operasyonda oto yedek parçası, kaçak alkol, uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar çerçevesinde 76 oto yedek parçası, 77 litre kaçak alkol, 7 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 100 elektronik sigara, 3 robot süpürge, 5 adet pc dağıtıcı, 1 tv box, 1 keybord ele geçirildi.

Olay şüphelisi 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
3
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
4
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
5
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿Uyuz hastalığı nedir?
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
﻿Rusya’nın bu geceki saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.