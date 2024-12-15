Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne'de unutulmaya yüz tutmuş büyüklerinin çeyiz sandıklarından çıkardıkları şalvar, çember ve yeleklerle "Şalvar Gecesi" düzenleyen kadınların eğlenceleri renkli görüntüler oluştu.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleştirilen şalvar gecesine katılan kadınlar şıklıklarını yarıştırdılar.

KADINLAR ÇALINAN MÜZİK EŞLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENDİ

Çeyiz sandıklarından kendilerinin, annelerinin ve teyzelerinin renk renk şalvarlarını, çemberlerini ve yeleklerini çıkarıp organizasyona katılan kadınlar, çalınan 9/8 müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Giydikleri yöresel kıyafetlerle gecenin görselliğine renk katan kadınlar, eğlencenin tavan yaptığı anda hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattılar.

Organizasyona katılan vatandaşlardan Zuhal Azseven, coşku dolu bir gece yaşadıklarını belirterek, şalvarın çemberin, örme yeleklerin Trakya'nın vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Sümeyra Taşkın, "Trakya kültürünü hatırlayıp benliğimize geri döndük, çok mutluyuz. Psikolog 3 bin lira, Roman gecesi 300 lira" ifadelerini kullandı.

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

Edirne’de kadınların ’Şalvar Gecesi’ renkli görüntülere sahne oldu

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