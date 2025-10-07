Edirne'de kaza! Yaralıya esnaftan şemsiyeli kalkan

Edirne’de bir otomobil sürücüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan 56 yaşındaki Nurgül Çemberli’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile Çemberli yola düştü. Kaza sonrası, esnaf Çemberli’ye yardım ekipleri gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttular.

Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Nurgül Çemberli'ye R.Ç. idaresindeki 34 BAG 11 plakalı otomobil çarptı. Yere yığılan Çemberli yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu anlarda, kazayı gören bölge esnafı, yaralanan Çemberli'nin ıslanmaması için şemsiye getirip, üşümemesi için de üstüne mont örterek başında bekledi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çemberli, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

