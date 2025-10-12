Yıldırım Bayezıd Mahallesi'nde üzücü bir kaza yaşandı. 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, evindeki merdivene çıkarak perde astığı sırada dengesini kaybedip düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çevikol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sebahat Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çevikol’un naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde eşi ve yakınlarının yaşadığı büyük acı ve ayakta durmakta zorlandıkları gözlendi.