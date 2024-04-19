Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza

Kaynak: DHA
Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişi polis tarafından yakalanırken, şahıslara toplamda 38 bin 550 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit ederek, denetime gitti.

İş yerinde yapılan denetimde 6 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada; kumardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ve 30 okey taşı ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi C.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

edirnede-is-yerinde-kumar-oynayan-6-kis-42271.jpg

Son Haberler
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL Yaşam
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı Yerel Haberler
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı Teknoloji
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız Yaşam
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı Gündem
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi Magazin
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi