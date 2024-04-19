Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit ederek, denetime gitti.

İş yerinde yapılan denetimde 6 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada; kumardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ve 30 okey taşı ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi C.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.