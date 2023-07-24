Edirne'de nefessiz kalan 4 sığınmacı yan yana öldü

DHA'nın haberine göre, İzmir’den, Yunanistan’ın Selanik kentine giden buzdolabı yüklü TIR, saat 05.30 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde mola verdi. İddiaya göre bu sırada 4 sığınmacı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek için gümrük halatını kesip TIR dorsesine bindi.

Bir süre dinlenen sürücü, daha sonra TIR ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla açılışı yapılan UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı’na park gelerek, Yunanistan'a hareket etmeden önce son kez mola verdi. Bir süre sonra TIR’ın dorsesinden sesler geldiğini fark eden sürücü, dorseyi kontrol ettiğinde baygın halde 4 sığınmacı ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kaçak sığınmacı olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulanslarla Keşan ve İpsala’daki hastanelere kaldırılan 2 sığınmacı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 sığınmacının aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, kimliklerinin belirlenmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.