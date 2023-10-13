Edirne’de oğlu tarafından katledilen anne toprağa verildi

Olayın ardından yaklaşık 15 saat boyunca annesinin başında bekleyen katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı. Annesinin cenazesi ise köyünde toprağa verildi.

Olay gece saatlerinde meydana geldi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Safir Blokları’nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki B.Ş., cinnet getirerek annesi 67 yaşındaki Bahriye Ş.'ye saldırdı. Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren B.Ş., yardım çağırmak yerine evde beklemeye başladı.

Katil zanlısı itiraf etti

Sabah saatlerinde polise gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler, kanlar içindeki Bahriye Ş.'nin cesediyle karşılaştı. Olay yerinde bulunan B.Ş. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf eden B.Ş., adliyeye sevk edildi.

Cenaze köyünde defnedildi

Bıçaklanarak öldürülen Bahriye Ş.'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.