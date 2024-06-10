Edirne'de ormanlara girişlere yönelik kısıtlama başladı

Valilik tarafından bugünden itibaren başlayarak 15 Ekim'e kadar ormanlara sadece görevlilerin girişine izin verileceği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki artışın, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinde bir artışa neden olduğu ve kasti ya da kusurlu davranışlar sonucunda orman yangınlarının yaşanabileceği değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle, 10 Haziran 2024 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin kısıtlanacağı ifade edildi.

Karara göre, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Ancak, orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor yapmak, yürüyüş gibi faaliyetlerin serbest olduğu ancak mangal yakmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, anız yakma, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılmasının da yasaklandığı ifade edildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerde gerçekleştirilecek düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Yasağa uymayanlar hakkında, '6831 sayılı Orman Kanunu', 'Türk Ceza Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı. Bu tedbirlerin, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alındığı belirtildi.