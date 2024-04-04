Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Edirne’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Çarşı merkezi istikametinden, Keşan Devlet Hastanesi istikametine giden 74 yaşındaki M.E. kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen E.Y. kontrolündeki motosiklet, Ferhat Ağa Köprüsü yakınında çarpıştı.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü E.Y. ve motosiklet ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin, kaza ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

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