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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:05
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Edirne'de otomobil ve motosiklet çarpıştı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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İHA

Edirne İpsala ilçesi yakınlarındaki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre C.A.'nın kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan D.F. hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü C.A., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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