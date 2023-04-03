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Edirne'de silahlı kavga: 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:40
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Edirne'de silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de silahlı kavga: 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen M.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1. Murat Mahallesi 28. Sokak'ta 31 Mart'ta bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş etmişti. Yaralanan H.Ç. ve A.K. ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan M.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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