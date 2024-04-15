Edirne'de torbacılara geçit yok! Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi

Kaynak: DHA
Edirne'de torbacılara geçit yok! Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi
Edirne’de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı yapılan bir operasyonda dört kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen bir adet Osmanlı dönemine ait mühür dikkat çekti.

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi’nde bulunan üç farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerin yardımıyla yapılan aramalar sonucunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ilgili ekipmanlar, 90 gram skunk, 20 adet uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu ile ıslatılmış tütün, bir adet uyuşturucu öğütme aleti, altı adet uyuşturucu kullanma aleti, üç adet metal arama dedektörü, 37 adet sikke, tarihi eser olduğu düşünülen 22 adet metal obje ve bir adet Osmanlı dönemine ait mühür ele geçirildi.

Operasyonlarda dört şüpheli gözaltına alındı.

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