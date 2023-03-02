2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatılacak

Tunca Nehri üzerindeki tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışmaları nedeniyle 6 Mart'tan itibaren 5 gün araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:10
Takip Et

Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak

Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatılacak
+
Aa
-

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine 5 gün araçla veya yaya olarak gidiş-geliş yapılamayacak.

Çalışmalar 6 Mart'ta başlayacak ve bu kapsamda tren yolu üst geçidi yıkılacak, hafriyatın kaldırma işlemleri gerçekleştirilecek.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
5
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Promes mahkemeye katılmıyor. Oyuncunun avukatı açıkladı
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
﻿Elazığ'da kamyonet kasasında 40 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.