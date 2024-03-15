Edirne’de Ukrayna plakalı tır alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Edirne’de Ukrayna plakalı tır alevlere teslim oldu
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 15 kilometrelik kuyrukta gümrük sırası bekleyen domates yüklü tırda yangın çıktı.

Türkiye’den aldığı domates yükünü Ukrayna’ya götürmek için yola çıkan, sürücü Viktor Berezhansky kontrolündeki Ukrayna plakalı tırda, yol kenarında beklerken dorseye bağlantılı olduğu öğrenilen soğutucu motorundan yangın çıktı.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 15 kilometrelik sırada bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tırdan alevler yükselmeye başlayınca, yangını fark eden sürücüler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat kapalı tutulan yol, araçta yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ukrayna uyruklu tır sürücüsü Viktor Berezhansky ifadesi alınmak üzere Lalapaşa ilçe karakoluna götürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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