Edirne'de usulsüz ihale soruşturması: Çok sayıda gözaltı var

Edirne'nin İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, köy muhtarlığında usulsüz ihale yoluyla satıldığına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, merkeze bağlı İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, 11 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen usulsüz ihaleyle İ.H.K.'ye satıldığı anlaşıldı. Soruşturmada, köy muhtarlığının ihaleden elde edilen 1 milyon 520 bin TL parayı da usulsüz olarak kullanıldığı tespit edildi. Jandarma'nın 21 Şubat'ta yaptığı operasyonla "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma', "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla, 10 kişi gözaltına alınarak, dijital materyallerine el konuldu.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, sorgusu sürüyor.