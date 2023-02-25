25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:27
Takip Et

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Edirne'de jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kilo 163 gram esrar, 4 kilo 183 gram sentetik cannabinoid, 9,96 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 0,71 gram skunk, 2 bin 331 sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 5 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
1
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
4
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
5
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
6
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
7
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti
﻿Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti
﻿Bingöl’de husumetli aileler barıştırıldı
﻿Bingöl’de husumetli aileler barıştırıldı
﻿Bingöl’de husumetli aileler barıştırıldı
﻿Milli tenisçi Ayşegül Mert finale yükseldi
﻿Milli tenisçi Ayşegül Mert finale yükseldi
﻿Milli tenisçi Ayşegül Mert finale yükseldi
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.