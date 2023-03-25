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Edirne'de 576 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 576 kilo ele geçirilirken, 28 kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:13
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de 576 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Edirne'de polis, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 576 kilo 471 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 28 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 517 kilo 242 gram ecstasy, 36 kilogram kokain, 16 kilo 981 gram esrar, 2 kilo 247 gram metamfetamin, 3 kilo 381 gram skunk, 0,62 gram eroin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 9 tüp likit esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından aranması bulunan 13 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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