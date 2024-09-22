Edirne’de vahşet. Babasını silahla vurup baltayla parçalayıp yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de vahşet. Babasını silahla vurup baltayla parçalayıp yaktı

Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, dere yatağına attıktan sonra jandarma ile beraber arama çalışmalarına katılan şahıs jandarmanın dikkatiyle yakayı ele verdi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, öldürdü.

Babasını silahla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan şahıs, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu ifade ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan cani evlat, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonrası cani evlat gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan şahıs ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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