Edirne'de yaşlı adam sıcaktan yolunu şaşırdı

Sıcak havanın etkisiyle fenalaşan yaşlı sürücünün ters yöne girmesiyle aracı hasar alırken kendisi de fenalaştı. Yolun ortasında duran araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi, vatandaşlar yaptı.

Edirne'de yaşlı adam sıcaktan yolunu şaşırdı

(İHA) Hava sıcaklığı her geçen gün artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bugün yaptığı açıklamada batı kesimlerinden başlayarak ülkeye sıcak hava dalgasının giriş yapacağını duyurdu.

Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı artacak.

Ayrıca sıcaklığın mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, bu konuda vatandaşları gündüz saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

TERS YÖNE GİRDİ

Edirne'de bir kişi ise sıcaktan bunalarak yolunu şaşırdı.

Edirne-Havsa D-100 yolu Sazlıdere köyü mevkiinde Saim Turan, idaresindeki 39 AU 966 plakalı otomobille, Kırklareli'nde 1 hafta önce kaza yaptığı otomobilini tamir ettirmek için Edirne'ye gitmek istedi.

Benzinliğe uğradıktan sonra Edirne istikametine dönmek isteyen yaşlı sürücü, bunaltıcı sıcak havanın etkisiyle fenalaşarak ters yöne girdi.

kpk-edirne.jpg

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞ YAPTI

Yol ortasında duran otomobilde sürücünün fenalaştığını gören başka bir duyarlı sürücü, trafik akışını durdurdu.

Daha sonra diğer sürücülerin de yardımıyla tekrar benzinliğe güvenli bir şekilde otomobiliyle alınan Turan’a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Saim Turan’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Kendine gelen sürücü, polis ekiplerinin de yardımıyla tekrar yola koyularak otomobilini yaptırmaya gitti.

İlgili Haberler
Aşırı sıcaklara karşı altın öneriler
Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı. Kesinlikle yemeyin
Aşırı sıcaklar öldürüyor. Profesör uyarılarını sıraladı
Meteoroloji peş peşe uyardı. Ölümcül sıcaklar geliyor
Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Maltepe sahilde tekne alev alev yandı Güncel
Maltepe sahilde tekne alev alev yandı
Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu Yaşam
Zonguldak'taki selde 60 bin hayvan telef oldu
Küçük çocuğun ‘Bahçeli’ taklidi gülümsetti Güncel
Küçük çocuğun ‘Bahçeli’ taklidi gülümsetti
Yemek yerken sızdı, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti Güncel
Yemek yerken sızdı, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti
Daniel Amartey Beşiktaş'ta Spor
Daniel Amartey Beşiktaş'ta
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü Dünya
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü