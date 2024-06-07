Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA
Edirne’de yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda bir iş yerinde çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bir iş yerine yönelik sahte ve kaçak alkol operasyonu düzenlendi.

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Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama sonucu 64 litre etil alkol, 7,5 litre alkollü içki, 1 litre el yapımı şarap, 1 litre gümrük kaçağı viski, 1 litre gümrük kaçağı likör, 2 şişe 1 litre gümrük kaçağı rakı halinde toplam 76,5 litre kaçak alkol yakalandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan S.M. isimli şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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