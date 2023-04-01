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Zehir tacirlerine yönelik operasyon: 26 gözaltı

Edirne’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına aldı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:44
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Edirne'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 26 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik operasyon: 26 gözaltı
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İHA’nın haberine göre, Edirne'de kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis, jandarma ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu, 137,46 gram metamfetamin, 99,64 gram esrar, 19,39 gram bonzai, 10,32 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 58 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranması olan 6 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi

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