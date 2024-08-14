Edirne'deki dinlenme tesisinde fahiş fiyata 1 milyon lira ceza

Kaynak: AA
Edirne'deki dinlenme tesisinde fahiş fiyata 1 milyon lira ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Avrupa'dan gelen bir gurbetçi vatandaşın, Edirne'deki bir dinlenme tesisinde satın aldığı ürünlerin normal fiyatın üç katına satıldığını sosyal medyada duyurmasının ardından işletmede gerekli denetimlerin yapıldığını açıkladı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Ticaret İl Müdürlüğü tarafından söz konusu tesiste yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Gürcan, "H. Dinlenme Tesisine, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetiminde, işletmeye sim kart satışı nedeniyle 14 ürün hakkında tutanak düzenlenerek 7 günlük savunma süresi verilmiştir. Aynı gün işletmeye ait markette Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimde, 35 ürün hakkında fiyat etiketi aykırılığı nedeniyle tutanak düzenlenmiştir, 77 bin lira idari para cezası uygulanacaktır," dedi.

Ayrıca, aynı işletmede 16 Temmuz 2024'te yapılan haksız fiyat artışı denetimi sonucunda Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık nedeniyle 79 bin 230 lira idari para cezası verileceğini belirten Gürcan, işletmeye Fahiş Fiyat Kurulu tarafından 1 milyon lira ceza kesileceğini de duyurdu.

Gürcan, bakanlık olarak fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve denetimlerin titizlikle süreceğini ifade etti.

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