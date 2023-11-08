Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Edirne'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edirne'de İpsala istikametinden Keşan istikametine giden İ.T. yönetimindeki 17 FN 175 plakalı otomobil, Esetçe kavşağına geldiği sırada, kavşaktan Esetçe beldesine giriş yapmak isteyen A.B. yönetimindeki 22 RC 844 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 22 RC 844 plakalı otomobilin sürücüsü A.B. ile 17 FN 175 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.G., M.B.G. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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