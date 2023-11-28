Edis gişede büyük şok yaşadı

Ünlü şarkıcı Edis’in başrolünde oynadığı ‘Alya’ filmi bir hafta vizyonda kaldı ve sadece bin 855 kişi tarafından izlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Edis gişede büyük şok yaşadı

Edis’in başrolünde yer aldığı ‘Alya’ filmi gişede büyük şok yaşadı.

Milliyet’in haberine göre; Sadece bir hafta vizyonda kalan projeyi, bin 855 kişi izledi. Edis’in, Jandae Perçem ve Hande Ataizi’yle kamera karşısına geçtiği yapım, sadece 201 bin 962 lira hasılat elde etti.

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800 BİN TL ALDI

Bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin maliyetinin ise yaklaşık 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Şarkıcının 2020’nin başında çekimleri başlayan projeden ise 800 bin lira aldığı öğrenildi. Film, pandemi nedeniyle çekimleri bittikten üç sene sonra vizyona girdi.

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