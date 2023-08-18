Edis, Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a 'Karabiberim' göndermesi

Edis ile Gülşen, ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ adlı albümde düet yapmak için bir araya geldi. Serdar Ortaç'ın 'Sor' şarkısını seslendiren ikili, meslektaşlarının bir döneme damga vuran 'Karabiberim' klibine gönderme yaptı.

Edis, Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a 'Karabiberim' göndermesi

Gülşen, Edis ve Aleyna Tilki; ünlü popu Serdar Ortaç'ın, ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ adlı albümü için bir araya geldi. Tilki, ‘Ayrı Gitme’yi seslendirirken, Edis ve Gülşen ise ‘Sor’ eserinde düet yaptı.

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'Nirvana' şarkısındaki düetlerinden üç yıl sonra tekrar bir araya gelen pop müziğin iki ünlü ismi, 'Sor'un klibi için Kilyos'ta kamera karşısına geçti.

Yönetmenliğini Fatih Yılmaz’ın üstlendiği çalışmada, Gülşen ve Edis; iki motosiklet çetesinin liderleri olarak rol aldı.

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'KARABİBERİM' GÖNDERMESİ

Popçular; Serdar Ortaç’ın 90’lara damga vuran, İlknur Soydaş ile yer aldığı 'Karabiberim' klibindeki zeytin yeme sahnesine de çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

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Edis, Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi. Klipteki o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

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