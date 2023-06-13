Edis’in sahne kostümü olay oldu

Şarkıcı Edis, yurt dışı konserlerine ağırlık verdi. Yaz Rengi Open Air Festivali kapsamında Münih’te sahne alan genç şarkıcı, enerjisiyle alkış topladı.
Sugar Mountain’de binlerce hayranıyla buluşan Edis, en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan popçunun sahne kostümü de olay oldu.
9 KİLOLUK KOSTÜMÜ TAŞIDI
Baştan aşağı swarovski taşlarla kaplı bir kostümle hit parçalarını seslendiren şarkıcı, performansıyla da beğeni topladı.
Sahnede parlayan Edis’in kostümünün, 9 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi.
Almanya’da 10 gün içinde fırtına estiren şarkıcı, geçen hafta da Oberhausen’deydi.