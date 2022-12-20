Ediz Hun ile Selma Güneri yıllar sonra bir arada

Oyunun kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Oyunu yöneten Atilla Şendil, yönetmen yardımcıları; Ozan Dağara- Pelin Turancı, dekor; Şirin Dağtekin, Işık Yüksel Aymaz, oyuncular Ediz Hun, Selma Güneri, Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun bulunuyor. İkili ilişkileri anlatan oyunun konusu; Yılların değiştiremediği tek şey belki de Aşk'tır!... Engin ve Meltem bir zamanların en ünlü Yeşilçam, kabare ve televizyon oyuncularındandır. Sahne birliktelikleri evlilikle sonuçlanmış fakat bir süre sonra hem oyuncu hem evlilik ilişkileri bitmiştir. Aradan geçen 10 yılın ardından birbirlerinin isimlerine bile tahammül edemeyecek noktaya gelmişlerdir. İkisiyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüren Engin'in yeğeni Savaş'a çalıştığı televizyon kanalından eski meşhur oyuncuları bir araya getirmekle ilgili bir program verildiğinde süreç başlar. Acaba Savaş birbirine dayanamayan bu ikiliyi bir araya getirmeyi başarabilecek mi?