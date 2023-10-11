Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi

Usta oyuncu Ediz Hun, Prag’taki gezisinde bir piton yılanıyla çektirdiği pozlarla dikkat çekti. Yeşilçam yıldızının pozu yürekleri ağızlara getirdi.

Ediz Hun’un yılanlı pozu yürekleri ağızlara getirdi

82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Ediz Hun, Prag seyahatinde paylaştığı yılanlı pozlarla dikkat çekti.

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Sarı bir piton yılanını boynuna asan oyuncu altına şu mesajı yazdı:

“Gayet iyiyim… :) Prag’dan Selamlar… Golden Python… Tok olduğu zaman agresif değildir. Hiçbir riski yok.”

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Ediz Hun’a takipçileri “Çok güzel bir minnoş. Kemerinizle de kombin olmuş, ton sur ton”, “En çok korktuğun tek hayvan yılan… Cesaretinize maşallah diyelim?”, “Biyolog olunca her canlıya hakimsiniz tabii”, “Bırak dokunmayı yakınından bile geçemem tebrik ederim büyük cesaret” yorumları yaptı.

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