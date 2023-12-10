Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 219 personel ve bir narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda, aranan 11 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 çevik kuvvet timi, 32 ekip ve 78 çarşı mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile ilçe genelinde umuma açık yerlerde, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında bin 756 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 11 aranan şüpheli yakalandı.

Gece boyunca yapılan uygulamada, bir ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 7 kartuş, bir miktar uyuşturucu ve sentetik hap, bir uyuşturucu içme aparatı ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Huzur operasyonunda 21 umuma açık iş yerinin denetlenmesi sonucu bir iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, bir iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak düzenlendi. Kontrol edilen 94 araçtan 17 araç sürücüsüne 65 bin 980 lira ceza yazıldı, bir araç trafikten men edilirken üç sürücü belgesine de el konuldu.

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