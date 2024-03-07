Edremit’te iki terör şüphelisi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, iki terör şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde, gerçekleştirilen operasyonel faaliyet sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

2 terör şüphelisinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.