Efeler'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçan otomobilde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Efeler'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle virajda ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında bulunan zeytin bahçesine uçtu.

Yaklaşık 4 metrelik yükseklikten sürüklenen otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi.

Kazada araçların içerisinde bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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