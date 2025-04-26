Efeler'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Efeler'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adres ve şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi yakalanırken, 6yaklaaşık 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adres ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda Ç.K. (37) ve O.K. (26) isimli 2 şüpheli yakalandı. Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki 1 ikamette, araçta ve 5 şahıs üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 45 gram metamfetamin maddesi, 60 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 bin TL para ele geçirildi.

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Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K. isimli şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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